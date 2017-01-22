Отключения света в Сочи 23 января: полный список улиц В понедельник на курорте без света останутся Золотой колос, Барановское шоссе, улице Магнитогорская и других

В связи с плановым ремонтом электрооборудования 23 января с 8:00 до 17:00 в Сочи не будет света в доме № 48 по улице Клубничная, в прачечной санатория «Салют» на улице Санаторной, в помещении ООО «Кристина» на улице Депутатской, в санатории «Золотой колос» на Курортном проспекте, 86, а также на улице Верхний Юрт, СКБ «Ромашка», с/т «Урожай».

С 9:00 до 17:00 не будет света на улицах Магнитогорская, Октемберянская, переулке Магнитогорский в поселке Нижняя Хобза, на Барановском шоссе, улицах Золотая, Ленкоранская, Мельничная, Братьев Аракелян, Старокубанская, Черногорская, Липовая, Фельдшерская в селе Ордынка, в переулках Тепличный, Березовый, Фельдшерский, Цикламеновый, с/т «Надежда», на дачах поселка Сергей-Поле.

С 17:00 23 января до 7:00 24 января отключения коснутся жителей улиц Ленина, Просвещения, Аллейная, Чкалова, переулка Прибрежный.

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.