Выходные в Сочи: чем заняться 21 и 22 января В эти выходные сочинцев ждут концерты классической и современной музыки, керлинг на колясках и выставка фотографии

Автор фото: ssochi.com

Грядущие выходные понравятся любителям классической музыки. Так, например, зал Органной и камерной музыки им.Дебольской приглашает любителей классики на традиционный субботний концерт из цикла «Душу возвышающий орган», который начнется в 17:00. Перед зрителями выступят выпускники Московской государственной консерватории, лауреаты международных конкурсов и фестивалей органист Нарек Аветисян и певица Анжели Арье (сопрано). В программе концерта – произведения Иоганна Баха и Ференца Листа, вариации на тему Паганини для педали соло Джорджа Талбен-Болла, оперные арии Вольфганга Моцарта, Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини в сопровождении органа.

В воскресенье, 22 января в зале органной музыки состоятся два концерта: детей и их родителей ждут к 12:00 на программу «Мама, музыка и я» с участием Сочинского симфонического оркестра под управлением главного дирижера Олега Солдатова. Концерт ориентирован на слушателей от 0 до 5 лет, ребят ждет знакомство с мелодиями Иоганна Баха, Антонио Вивальди, Вольфганга Моцарта, Петра Чайковского. Вечером, в 17:00 здесь же состоится концерт «Из глубины веков» с участием заслуженного артиста Кубани Михаила Павалия, лауреата международного и российского конкурсов Ольги Коржовой (сопрано) и лектора-музыковеда Ирины Клюжиной. Прозвучат сочинения Николауса Брунса, Иоганна Баха, Жоржа Бизе, Луи Вьерна, Отторино Респиги и Макса Регера.

Поклонников современной российской эстрады 21 января в 21:00 ждут на концерте Ираклия Пирцхалава, который пройдет на курорте Горки Город.

В ЦУМИ в субботу 21 января в 18:00 откроется выставка пленочной фотографии «На другом конце», на которой будут представлены снимки, сделанные непрофессиональными фотографами на улицах различных городов страны.

Турнир по керлингу на колясках начнется в Ледовом кубе в воскресенье 22 января в 10:00. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены сборных Сочи, Москвы, Московской области, России. В первый день турнира зрителей ждет мастер-класс от первого состава сборной России по керлингу на колясках, которая после встретится в товарищеском матче с командой предпринимателей. Турнир продлится до 24 января.

Напоминаем, что в эту субботу и воскресенье синоптики обещают Сочи заморозки, снег и гололед. Будьте внимательны при пользовании личным транспортом и заранее планируйте поездки на общественном, который из-за погодных условий может работать с перебоями.