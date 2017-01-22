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На трассе Джубга-Сочи большегруз сорвался в пропасть (ВИДЕО) В районе Дедеркой фура пробила ограждение и съехала в кювет

На трассе Джубга-Сочи, в районе поселка Дедеркой, произошло ДТП с участием большегруза. Инцидент зафиксировал видеорегистратор автомобиля, который двигался во встречном направлении.

ЧП произошло около 7:00 утра в пятницу. На кадрах видно, как на одном из поворотов водитель фуры не справился с управлением, в результате чего машина пробила дорожное ограждение и улетела в пропасть.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, авария произошла из-за невнимательности водителя. К счастью, он успел выбраться из машины. Подробности ДТП выясняются.