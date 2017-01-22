Названы имена членов экипажа бомбардировщика, найденного у берегов Сочи Экипаж, в состав которого входили 4 бойца, погиб в 1942 году

Специалисты общественной организации «Кубанский плацдарм» установили имена и обстоятельства гибели экипажа военного самолета, обломки которого были найдены на дне моря у берегов Сочи. По данным специалистов, обнаружен самолет Дуглас А-20 Хэвок/ДБ-7 Бостон, которые поставлялись в Советский Союз по ленд-лизу.

- Такие самолеты на Адлерском аэродроме были только в составе 63 БАП (бомбардировочный авиационный полк) 132 БАД (бомбардировочная авиационная дивизия). Полк прибыл в Адлер 22 октября 1942 года и имел в своем составе 20 самолетов «Бостон». В конце марта 1943 года полк перебазировался на аэродром Кореновск, - рассказал заместитель руководителя поискового отряда «Кубанский плацдарм» Евгений Порфирьев.

По словам Порфирьева, еще в 2009 году велась работа на месте падения экипажа лейтенанта Лопатеева на горе Собер-Баш (Северской район), изучались все потери 63 БАП. Среди них была одна, обстоятельства которой идеально подходят к находке в районе Сочи.

В ночь с 14 на 15 ноября 1942 года в 01:50 экипаж лейтенанта Ильина на самолете А-20 Бостон № 12705 вылетел на боевое задание с аэродрома Адлер. Набрав высоту 150 метров и удалившись от аэродрома на 5 км, самолет резко пошел вниз и под углом пикирования врезался в воду. Самолет и экипаж погибли.

Имена членов погибшего экипажа:

- Ильин Николай Иванович, командир экипажа, лейтенант

- Поздняков Петр Кириллович, старший бомбардир, лейтенант

- Вечеров Андрей Федорович, стрелок-радист, сержант

- Шомин Михаил Тихонович, стрелок, младший сержант

В настоящее время специалистом «Кубанского плацдарма» ведется поиск родственников погибших. Находка в районе Сочи стала 248-м самолетом, обнаруженным в регионе, сообщается на сайте общественной организации.