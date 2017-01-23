Сегодня в Сочи: основные события 23 января В понедельник на курорте состоится очередное заседание Сочиснкого РГО и хоккейный матч

Автор фото: ska.ru

Сегодня в нашем городе состоится традиционное заседание Сочинского отделения Русского географического общества. В этот понедельник намечено подведение итогов краеведческого конкурса «Люди нашего города», награждение победителей в рамках этого конкурса, а также демонстрация конкурсных материалов. Кроме того, сегодня будет представлен рассказ с фотоматериалами «Грузия. Тбилиси, Борджоми, Бакуриани, Батуми.», автор - А.Походный. Начало встречи в 18:00 в помещении Центра детского и юношеского туризма по адресу: ул. Орджоникидзе, 10, вход на заседание свободный.

Также в понедельник пройдет очередная ледовая баталия во дворце спорта «Большой». 23 января хоккейный «Сочи» будет принимать на домашнем льду лидера западной конференции – питерский клуб «СКА». В активе гостей на данный момент 118 очков, «леопарды» пока существенно отстают, у них в копилке только 77 очков. Однако нет сомнения, что встреча будет жаркой, и южане дадут бой гостям из северной столицы. Начало матча в 19:30.

В понедельник, по прогнозам синоптиков, небо над Сочи прояснится и днем есть большая вероятность увидеть солнце. Однако тепла пока не ожидается – днем столбик термометра не поднимется выше +5 градусов, вечером и ночью в нашем городе будет около +2 градусов.