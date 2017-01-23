В Сочи завершился Международный фестиваль «КиВиН-2017» Гала-концерт состоялся накануне в Зимнем театре

Автор фото: tverigrad.ru

В Сочи завершился XXVIII Международный фестиваль команд «КиВиН-2017». В этот раз фестиваль вновь проходил на берегу моря: основными площадками проведения мероприятий стали Зимний театр и гостиница «Жемчужина». В предыдущие два года веселые и находчивые собирались на горнолыжном курорте «Горки Город». Возвращению в центр рады и участники, и организаторы. Именно здесь, рассказывают кэвээнщики со стажем, находятся самые памятные места.

- Мы рады, что мы снова в Зимнем театре, - с улыбкой признается Азамат Мусагалиев, капитан команды КВН «Сборная Камызякского края». - Снова, как раньше, радуемся и веселимся здесь. Не потому, что плохо было на Красной Поляне, а потому, что здесь, все-таки, родней. Вообще город Сочи всегда радушно принимает, а гостиница «Жемчужина» и Зимний театр - особенно. Я и сам первые шаги сделал именно по этой тропинке, которая пролегает между ними. Поэтому для меня и моей команды здесь всегда уютней, чувствуем себя как дома, очень трепетно.

В последнее время, добавляет артист, юмор стал безумно быстрым: только-только появился информационный повод - и он тут же в Интернете, блогах, мемах. В отличие от виртуальных шуток, КВН - это живое общение и живой смех. Судя по количеству команд на нынешнем фестивале, молодые кэвээнщики это понимают. В этом году в КиВиНе принимали участие почти 500 команд из 15 стран.

- Сегодня молодежь шутит о своей жизни, о том, что им близко, - рассказал Александр Масляков-младший, генеральный директор ООО «ТТО АМИК». - Разные команды, разные стили - и брутальные, и интеллигентные. В последнее время особенно популярными стали литературные команды. Главное - найти себя и не изображать ничего. Тем, кто играет сам себя, больше веришь.

Участниками заключительного гала-концерта, который состоялся в минувшее воскресенье в Зимнем театре, стали 29 команд. В их числе оказались и две команды, представляющие Краснодарский край - Top secret и «Русская дорога».