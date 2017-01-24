Отключения света в Сочи 24 января: полный список улиц Во вторник на курорте без света останутся улицы Бытха, Абовяна, Батумское шоссе и другие улицы

В связи с плановым ремонтом электрооборудования 24 января с 8:00 до 17:00 не будет света в домах №№2 – 48 по улице 20-й ГСД, №№6,8,12 по улице Бытха, №№70-83 по улице Абовяна, №№1-12 в переулке Абовяна, №№1 – 7 в переулке Южный, № 48 по улице Клубничная, в парке «Ривьера» (улица Егорова, 1), на цлиах Тепличная (ООО «Шимас», снт «Корчагинец», АЗС «Роснефть»), Фундучной (с/т «Виктория», СНТ «Богушовка»), Раевская, Батайская, СТ «Дорожник» , СТ «Эдельвейс» в поселке Каменка, на улице Измайловская в поселке Семеновка, в прачечной санатория «Салют» на улице Санаторная.

С 9:00 до 17:00 отключения коснутся Батумского шоссе, улицы Российская, ООО «Каньон».

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.