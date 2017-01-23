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В Сочи состоится концерт в память о погибших пассажирах самолёта Ту-154 В память о 92 погибших на борту самолёта Ту-154, потерпевшем крушение в Чёрном море, прозвучат музыкальные шедевры

Автор фото: 2do2go

2 февраля в 19:00 на курорте в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской состоится концерт-реквием, на котором почтят память разбившихся в авиакатастрофе пассажиров.

Перед зрителями предстанет Сочинский симфонический оркестр во главе с дирижером Олегом Солдатовым, камерный хор и солисты городской филармонии. Прозвучат всем известные произведения Иоганна Баха, Георга Генделя, Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса, Габриеля Форе и Эдварда Грига, сообщает пресс-служба Сочинского концертно-филармонического объединения.

Как мы сообщали ранее, трагедия в Сочи произошла 25 декабря 2016 года. Недалеко от берега потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны России. В результате авиакатастрофы погибли все 92 человека, включая 8 членов экипажа.