В горных районах Сочи возможен сход лавин В Сочи ожидается лавиноопасная обстановка в ближайшие сутки

Автор фото: Today.kz

В горных районах Сочи (выше 1500 метров) в период с 18:00 23 января до 18:00 24 января лавиноопасно, выше 1000 м н.у.м. сохранится слабая лавинная опасность. На автодороге А-149 Адлер-Красная Поляна - безопасно.

В ближайшие сутки сочинцев и гостей курорта просят воздержаться от выхода в горы, потому как существует вероятность возникновения чрезвычайных происшествий, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи. Если Вы всё же стали участником или очевидцем ЧС, то следует звонить с мобильных телефонов по номеру "010".