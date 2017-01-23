Бизнесмен совершит забег от Анапы до Сочи в поддержку детей-даунов
Россиянин Петр Зозуля решил организовать одиночный забег от Анапы до Сочи в поддержку детей с синдромом Дауна. Предприниматель в рамках акции «Жизнь. Перезагрузка» планирует собрать 360 тысяч рублей – по рублю за каждый метр своего пути.
Старт забега запланирован на 23 февраля, а финишировать на курорте бизнесмен должен 1 марта. По расчетам, участник забега должен пробегать в день более 42 километров. Полученные в рамках акции средства Зозуля планирует направить в благотворительный фонд «Синдром любви». Кстати, до старта проект уже собрал более 80 тысяч рублей.
«Этим забегом я хочу изменить отношение нашего общества к детям с синдромом Дауна. Ведь очень ждут заботы и любви, и часто их не получают. Подросткам нужна возможность работать и зарабатывать деньги, чтобы изменить жизнь к лучшему», - цитирует участника акции издание «Комсомольская правда. Краснодар».