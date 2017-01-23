В Сочи сгорел жилой гараж Пожар произошел накануне ночью на Бытхе

Автор фото: vk.com

Один из жилых гаражей, расположенных в Сочи на улице Ясногорской, загорелся около 21:00 в воскресенье. По неустановленным пока причинам возгорание возникло на первом нежилом этаже гаража, находившаяся в помещении семья из 6 человек успела покинуть здание. Возгорание было ликвидировано силами трех пожарных расчетов, по сообщениям очевидцев, пожарные машины долго не могли подъехать к горящему зданию – мешали припаркованные автомобили. Пострадавших в происшествии нет, здание осталось целым, соседние гаражи не пострадали. Причины пожара устанавливаются.