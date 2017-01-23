Жителя Абхазии, угнавшего в Сочи машину, вычислили по дорожным камерам Сочинским полицейским удалось найти угонщика по горячим следам

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Накануне в отдел полиции г. Сочи поступило заявление от 26-летнего сочинца. У молодого человека угнали автомобиль ВАЗ-2115.

На месте происшествия пострадавший признался, что отчасти сам виноват в пропаже. Оказалось, что он припарковал автомобиль во дворе одного из домов Адлерского посёлка Блиново, но оставил ключи в замке зажигания и ушёл. Спустя несколько минут молодой человек вернулся, но машины уже не было.

Сотрудники полиции отправили ориентировку на розыск автомобиля и решили проследить за его движением по камерам наружного наблюдения. Благодаря отснятому материалу они определили маршрут угонщика и на одной из улиц Адлера задержали его. Злоумышленником оказался 22-летний приезжий из Абхазии.

Угнанный автомобиль был возвращён хозяину. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по 1 части 166 статьи УК РФ " Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", сообщают в пресс-службе УВД по г.Сочи. Если его вина будет полностью доказана, то ближайшие 5 лет он может провести за решёткой.