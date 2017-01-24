Новая сельхозярмарка появится в сочинских горах Ярмарку выходного дня планируют открыть в Красной Поляне

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В планах городской администрации Сочи открытие еще одной сельскохозяйственной ярмарки выходного дня. В этом году на курорте должна появиться ярмарка и в поселке Красная Поляна, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время в Сочи действует пять ярмарок - в Лазаревском, Лоо, микрорайоне КСМ, Дагомысе и Мацесте. Торговые ряды работают в пятницу, субботу и воскресенье, а товары здесь представлены фермерами Краснодарского края.

«Благодаря тому, что на ярмарки едут в основном товаропроизводители, которые сами выращивают свою продукцию, исключается цепочка посредников. То есть продукция продается без наценок», - цитирует пресс-служба администрации Сочи директора МБУ «Сельскохозяйственный информационно-консультационный центр г. Сочи» Максима Лысенко.

Доступная цена – это лишь одна из причин популярности ярмарок среди сочинцев. Привлекает горожан также и тот факт, что продукты здесь всегда свежие и натуральные. Образцовой является сельскохозяйственная ярмарка на Мацесте, где реализуют свой товар около 80-ти фермеров и предпринимателей со всего края. Согласно планам мэрии, теперь свежие и натуральные продукты по доступным ценам будут доступны для жителей Красной Поляны и близлежащих поселков.