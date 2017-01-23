Огонь Всемирных военных игр пронесут в Сочи по маршруту длиной 2017 метров Факел игр пронесут по Олимпийскому парку и трассе «Формула 1»

Автор фото: Пресс-служба Всемирных военных игр

Организаторы III Всемирных военных игр в Сочи определились с маршрутом эстафеты огня. Факел игр, который прибудет на курорт из Москвы 23 февраля после торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника отечества, пронесут по дистанции, длина которой составляет ровно 2017 метров. Двадцать факелоносцев пробегут по Олимпийскому парку, трассе «Формула 1» до «Ледяного куба», в котором и состоится церемония открытия III Всемирных военных игр, сообщает пресс-служба организаторов соревнований.

Эстафета военно-спортивного огня начнется в четырех военных округах и на Северном флоте России, в ней примут участие Калининградская, Мурманская, Сахалинская, Челябинская области и Кабардино-Балкария. После этого огни всех регионов объединят в один на торжественной церемонии в Кремле, и затем доставят самолетом в Сочи.