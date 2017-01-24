В Сочи директора предприятия уличили в невыплате 24,1 млн рублей налогов Глава компании, которая занималась строительством многоквартирных домов, подозревается в уклонении от налогов

Директор одного из сочинских предприятий, расположенных в Хостинском районе, подозревается в уклонении от налогов в особо крупном размере. По предварительной версии следствия, руководитель компании, которая занималась строительством многоквартирных домов, с 2013 по 2014 годы вносил в декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль ложные сведения – вписывал фиктивные сделки с контрагентами и увеличивал суммы налоговых вычетов.

Данный факт обнаружился и в настоящий момент в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ «Уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере». Следствие изучает финансовую отчетность и уставные документы компании, устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.