Сегодня в Сочи: основные события 24 января Во вторник на курорте покажут спектакль и начнется первенство России по санному спорту

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Сегодня на главной сцене курорта будет представлена антрепризная постановка «Синяя роза» в исполнении любимых зрителями актеров - Ольги Арнтгольц, Ольги Остроумовой и Кирилла Сафонова. Спектакль поставлен по автобиографической пьесе Теннесси Уильямса «Стеклянный зверинец». В центре сюжета семейство Вингфилд, где есть неунывающая мать-одиночка Аманда, ее дочь Лора, страдающая депрессией, и сын Том, который работает на фабрике, но в душе — поэт. Все герои одиноки и безуспешно пытаются обрести взаимопонимание. Какой выход видит автор пьесы, можно будет узнать уже сегодня вечером в Зимнем театре, начало спектакля в 19:30.

Также во вторник на курорте стартует первенство России по санному спорту среди юношей и девушек 16-17 лет. Первенство будет проходить на санно-бобслейной трассе «Санки» с 24 по 29 января, соревнования начнутся 25 января в 10:00, открытие соревнований в 14:00. Участие в соревнованиях примут около 50 спортсменов из Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Московской областей, Краснодарского, Пермского и Красноярского краев, а также Москвы. На соревнованиях будет представлен и Краснодарский край. За регион выступит спортсмен краевого центра спортивной подготовки по зимним видам спорта (г.Сочи) Владислав Кравченко.

Во вторник на курорте будет прохладно, но малооблачно и без осадков. Воздух днем прогреется до +8 градусов, ночью синоптики прогнозируют до +5 градусов.