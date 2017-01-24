В Сочи спасли заблудившихся в горах сноубордистов из Минска Молодых людей удалось отыскать в кратчайшие сроки

Накануне вечером в горах в окрестностях Красной Поляны заблудились двое сноубордистов, приехавших в Сочи из Минска. На помощь туристам в 18:30 выдвинулись спасательные отряды Краснополянского отделения «Кубань-СПАС» и ПАСФ «Роза Хутор». Молодых людей нашли довольно быстро на южном склоне горы Аибга, откуда их сопроводили в безопасное место курорта «Роза Хутор». Медицинская помощь гостям из Беларуси не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».