С завтрашнего дня в Сочи можно будет кататься с гор до позднего вечера Один из горнолыжных курортов продлил время вечернего катания

Автор фото: Пресс-служба "Горки Города"

Один из горнолыжных курортов Сочи продлил время работы подъемников и разрешил катание до 23:00 пять дней в неделю. Речь о курорте «Горки Город», который пошел навстречу любителям вечернего катания, и предоставил возможность спускаться на лыжах и сноубордах по освещенным склонам на высоте 960 и 1500 метров до позднего вечера ежедневно, кроме понедельника и вторника. По сообщению пресс-службы курорта, решение было принято по причине высокой загрузки курорта. Ранее услуга вечернего катания предоставлялась только с пятницы по воскресенье.