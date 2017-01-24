В Сочи мужчина, устроивший смертельное ДТП, сядет на 5 лет Мужчину признали виновным и назначили наказание

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Сегодня стало известно о том, какой приговор вынес суд в отношении Рафаэля Сеферяна. Его признали виновным по 6 части 264 статьи УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Ближайшие 5 с половиной лет мужчина проведёт в колонии-поселения.

Напоминаем, что 10 октября 2016 года мужчина, находясь под воздействием наркотиков, сел за руль автомобиля «Huyndai Grand Starex» и врезался в автобусную остановку, где в тот момент находились мужчина и женщина. Оба пешехода погибли. Мужчина скончался на месте, а женщина в машине Скорой помощи по дороге в больницу.

Рафаэль Сеферян полностью признал свою вину и суд вынес свой приговор, однако в законную силу он пока не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.