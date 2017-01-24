Отключения света в Сочи 25 января: полный список улиц В среду на курорте без света останутся улицы Чекменева, Транспортная и другие

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В связи с плановым ремонтом электрооборудования 25 января с 8:00 до 17:00 в Сочи не будет света на улицах Чекменева, Измайловская, в доме № 58 по Курортному проспекту, на улице Транспортная не будет работать уличное освещение, не будет света на территории Сочинского мусоросжигательного завода, в ООО «Строймонтаж-14», ООО «Югстрой», ФГУ ДЭП-117, ООО «Эдлайн плюс», БМВ-центре, а также в с/т «Фронтовик», c/т «Русская поляна» на улице Олимпийская, с/т «Фундучная», СНТ «Оазис», с/т «Ягодка» на улице Вишневая:

С 9:00 до 17:00 отключения коснутся улиц Придорожная, Главная, Череповецкая в поселке Нижняя Беранда, улиц Армавирская, Делегатская в поселке Дагомыс.

А вот улицы Краснофлотская и Каменский карьер в поселке Каменка могут остаться без электричества на полтора суток – отключения будут происходить с 8:00 утра вторника 25 января до 17:00 среды 26 января. Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.