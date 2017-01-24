Сочинец заманил краснодарского бизнесмена на квартиру и ограбил Житель Сочи задержан по подозрению в разбойном нападении, его подельник находится в розыске

Автор фото: om-saratov.ru

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге 20-летнего сочинца, который подозревается в разбойном нападении на 38-летнего краснодарца. Молодой человек доставлен в Краснодар и уже дал признательные показания, сейчас сотрудники полиции разыскивают второго участника разбойного нападения.

Преступление было совершено в начале декабря 2016 года в Краснодаре, когда двое молодых людей, переписываясь с краснодарцем по Интернету от имени девушки, заманили его на съемную квартиру. Там они, угрожая мужчине пистолетом, отобрали банковскую карту и ключи от авто, скрылись молодые люди на украденном автомобиле.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стало известно о возможном нахождении одного из подозреваемых в городе Санкт-Петербурге. В ходе проверки данной информации и был задержан сочинец 1996 года рождения. В настоящее время расследование уголовного дела по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой» продолжается, полицейскими проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения второго подозреваемого, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.