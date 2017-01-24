Самолет из Москвы не долетел в Сочи из-за разгерметизации салона Борт вернулся в аэропорт «Внуково», из пассажиров никто не пострадал

Датчик изменения давления сработал в салоне самолета авиакомпании «Россия», вылетевшего в Сочи из Москвы. Так как подобное свидетельствует о разгерметизации салона, экипаж самолета принял решение выработать топливо и вернуться в аэропорт «Внуково». Борт благополучно приземлился в Москве в 11:12, никто из 157 человек на борту не пострадал, сообщает «РИА Новости». Пассажиров рейса отправили в Сочи резервным бортом в 14:00. О причинах разгерметизации салона не сообщается.