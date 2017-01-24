В Сочи задержали мастера, который брал предоплату за ремонт, а затем скрывался На мошенника уже завели уголовное дело

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Накануне в отдел полиции г. Сочи поступило заявление от мужчины, который пострадал от действий мошенника. Пару месяцев назад он нанял мастера, который должен был сделать ремонт в его доме и отдал ему 200 тысяч рублей для закупки необходимого материала. Но сразу после этого мастер перестал выходить на связь и так и не появился на рабочем месте.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленником является 32-летний приезжий из Ставропольского края, а в Сочи проживает временно. На месте временного проживания его и задержали. Но деньги, которые должны были пойти на расходные материалы, он уже успел потратить.

Теперь в отношении задержанного возбудили уголовное дело по 2 части 159 статьи УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Следствие ещё идет, но мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи.