Жителям одной из улиц Сочи угрожает падением дерево и грунт с опорной стены Жители улицы Красноармейская жалуются на угрозу оползня и бездействие городских властей





С жалобой на потенциальный оползень, который угрожает безопасности прохожих, в редакцию «Сочи Экспресс» обратились жители дома №19 по улице Красноармейская. Сочинцы сообщили, что в районе их дома развивается локальный оползень, и сползающие вместе с грунтом деревья создают потенциальную опасность, угрожая сломать проржавевшие перила и упасть на голову прохожим. По утверждению одной из жительниц дома №19, инициативная группа жильцов многократно обращалась за помощью во все соответствующие городские службы, однако никаких действий от властей района или городских служб благоустройства они не дождались.

На момент публикации новости получить оперативные комментарии от представителей городских властей редакции не удалось. Мы продолжаем следить за развитием событий.

Запрос от жителей дома №19 по улице Красноармейская был получен посредством сервиса «Задай вопрос мэрии Сочи», благодаря которому вы можете отправить в редакцию портала «Сочи Экспресс» информацию об интересующей вас проблеме, решение которой входит в компетенцию городских властей.