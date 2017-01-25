Сегодня в Сочи: основные события 25 января Вручение премии имени Бажанова и спортивные мероприятия пройдут сегодня на курорте

В среду на курорте состоится торжественное мероприятие - вручение премии имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку культурных инициатив». Премия имени экс-градоначальника была учреждена в 2012 году и вручается тем современникам, которые вносят значительный вклад в развитие культуры города. В этом году вручение премии будет особенно торжественным, поскольку на церемонию приедет сын Петра Игнатьевича - Евгений Петрович Бажанов. Торжественная церемония состоится сегодня в 12:00 в Зале органной и камерной музыки имени А. Дебольской ( Курортный проспект 32). В рамках дней памяти Петра Бажанова сегодня в 11:00 также состоится возложение гирлянды Памяти к Мемориальной доске, установленной в на доме, в котором жил градоначальник в 1954 – 1975 годах (улица имени Роз № 58). В 14:00 состоится возложение гирлянды Памяти на Мемориал в месте захоронения П.И. Бажанова на Центральном Успенском кладбище города. Вечером на сцене Зимнего театра пройдет Гала-концерт-бенефис лауреата премии имени Бажанова, заслуженной артистки России, солистки Сочинской филармонии Татьяны Остудиной «Татьянин день». Начало концерта в 19:30.

Сегодня на курорте стартует также Чемпионат России по керлингу дабл микст среди мужчин и женщин. В соревнованиях примут участие 20 команд из Москвы и Московской области, Санкт-Петербург, Челябинска, Удмуртии, Башкортостана и Иркутской области, которым предстоит борьба за медали чемпионата среди смешанных пар. В турнире примут участие и представители Краснодарского края – пара Сергея Глухова и Людмилы Прививковой. Проходить соревнования будут до 29 января в керлинговом центре «Ледяной куб», вход для зрителей свободный.

А во дворце спорта «Большой» сегодня состоится очередной домашний матч хоккейного клуба «Сочи». В среду вечером на ледовой арене южане встретятся с череповецкой «Северсталью». Предыдущий домашний матч «леопардов» не принес ни одного очка в копилку команды, так что болельщики могут рассчитывать на очки в этой встрече. Начало матча в 19:30.