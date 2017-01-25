В Сочи задержали мужчину с незарегистрированным пистолетом "ТТ" Нарушитель был задержан на границе с Абхазией

Автор фото: Armeut.ru

В Сочи на границе с Абхазией в машине у мужчины таможенники нашли пистолет. По словам владельца, это был подарок на рождение сына. Однако никаких документов и разрешения у него при себе не оказалось.

Пистолет системы "ТТ" 1939 года был обнаружен при обычной процедуре досмотра машины. Владельцем лексуса и найденного в нём оружия оказался 30-летний гражданин Абхазии. Он рассказал пограничникам, что этот подарок получил ещё год назад, когда родился его сын. Но пистолет был технически неисправен и он решил отвезти его к специалистам. Так "ТТ" оказался в бардачке иномарки. И всё же автомобиль вместе с находкой у мужчины изъяли.

Сейчас проводятся необходимые проверки, собирается материал. И, в случае, если вина мужчины будет доказана, то ему в соответсвии с 1 частью 222 статьи УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" может грозить тюремный срок до 3 лет, сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.