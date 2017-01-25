Выявлять опасных фанатов на Кубке Конфедераций в Сочи будет Интерпол Российское отделение международной организации использует опыт, накопленный во время международных соревнований

Приехавших на Кубок Конфедераций FIFA болельщиков, склонных к противоправным действиям, будет выявлять Интерпол. По словам начальника Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Александра Прокопчука, на которые ссылаются «Известия», сотрудники службы будут использовать опыт, который приобрели во время чемпионата Европы по футболу во Франции и летних Олимпийских игр в Бразилии в 2016 году. Там российский Интерпол совместно с иностранными коллегами сумел пресечь множество правонарушений, участниками или жертвами которых были россияне.

Участие международных служб, объединение базы склонных к насилию фанатов из разных стран – лишь немногие меры безопасности, которые будут предприняты для защиты болельщиков Кубка Конфедераций FIFA в 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018 году. Как ранее писал «Сочи Экспресс», также на время проведения соревнований на территории Сочи будет ужесточено миграционное законодательство, запрещены полеты на частных воздушных суднах и определены границы зон с ограниченным доступом.