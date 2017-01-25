В Москве протестируют уникальный скалодром для военных игр в Сочи Военный скалодром собран специально для III Всемирных военных игр

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В четверг, 26 января, в подмосковном парке «Патриот» будет открыт комплекс скалодромов для подготовки военных альпинистов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу III зимних Всемирных военных игр.

Новый скалодром собран специально для III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля текущего года. После того, как скалодром пройдет испытания в «Патриоте», комплекс отправят в Сочи и установят во Дворце спорта «Большой». Соревнования по скалолазанию будут проходить там с 24 по 27 февраля в рамках Всемирных военных игр.

Комплекс скалодромов является уникальным, поскольку обладает самым высоким уровнем сложности трасс среди аналогичных российских конструкций. Тренер сборной Вооруженных сил России по скалолазанию Сергей Сигов отмечает, что подобного профессионального скалодрома в России еще не было, и далеко не каждый спортсмен способен преодолеть такую стену.