Обидчиц сочинских пенсионеров отправили в тюрьму Суд признал вину женщин, промышлявших мошенничеством в Сочи, и огласил сроки заключения

В Сочи завершился процесс по делу мошенниц, которые, как ранее писал «Сочи Экспресс», обманом выменивали у пенсионеров сбережения в обмен на фальшивые деньги. Рассмотрев собранные по делу доказательства, суд приговорил 26-летнюю Екатерину Оглы к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а 38-летнюю Софью Самойлову – к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. После того, как женщины выйдут из заключения, им предстоит еще год ограничения свободы.

Напомним, две мошенницы в сентябре и ноябре 2016 года, представляясь сотрудниками соцзащиты, сообщали престарелым жителям села Ахштырь и поселка Блиново Адлерского района и поселка Дагомыс Лазаревского района Сочи, что в стране произошла денежная реформа, и предлагали обменять «старые» деньги на «новые». Таким образом им удалось выменять у четырех человек более 320 тысяч рублей на купюры «Банка приколов».

После этого преступная деятельность была предотвращена, в отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». Следствием было собрано достаточно доказательств для вынесения судом обвинительного приговора мошенницам, который пока не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.