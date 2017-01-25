В Сочи задержали похитителя велосипедов За угон двухколёсного транспорта мужчине теперь грозит до 5 лет лишения свободы

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В отдел полиции г. Сочи поступило сразу два заявления о кражах. У потерпевших начали пропадать велосипеды. Злоумышленник задержан.

Задержать вора удалось благодаря некоторым выясненным обстоятельствам. Как оказалось велосипеды пропали с территории одной из сочинских гостиниц. Владельцы, как обычно, припарковали их на велопарковке. А, когда вернулись за ними, обнаружили пропажу. Общая сумма ущерба составила 43 тысячи рублей.

Сотрудники полиции опросили персонал, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлён один и тот же человек. После чего составили ориентировку и направили всем наружным нарядам полиции. 31-летнего гражданина Абхазии, временно проживающего в Сочи, удалось задержать. В момент задержания он как раз передвигался на велосипеде. В отделе полиции он признался в содеянном, но рассказал, что украденные велосипеды уже успел продать и потратить деньги в личных целях.

В настоящее время в отношении задержанного возбудили уголовное дело по 2 части 158 статьи УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину", сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи. Пока он находится в изоляторе временного содержания, однако скоро может отправиться за решётку на срок до пяти лет.