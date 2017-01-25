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Адлерский район Сочи остался без воды из-за аварии на водоводе Прорыв водовода 600 мм на улице Гастелло стал причиной отключения водоснабжения Адлера

С 11:30 из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 600 мм по улице Гастелло в районе дома №38, без воды в Сочи остались микрорайоны Чайсовхоз, Голубые Дали, улицы Гастелло, Цветочная, Кирпичная, Демократическая, Петрозаводская, Тюльпанов, Набережная, Станиславского, Малиновая. Ликвидация аварии ведется силами 12 человек и 3 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба ООО «Сочиводоканал».

Сообщается, что вода в дома жителей центральной части района вернется к 15:00, однако ремонтные работы на улице Гастелло продлятся до 20:00. На это время будет отключено водоснабжение улиц Гастелло, Котовского, Панфилова, Ереванская.