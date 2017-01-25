Управление по туризму и курортному делу возглавил Сергей Доморат Нового начальника управления представил на сегодняшней планерке в городской администрации Анатолий Пахомов

Автор фото: Пресс-служба администрации города Сочи.

Сергей Доморат назначен на должность руководителя управления по курортному делу. Об этом на сегодняшней планерке в администрации города сообщил мэр Сочи Анатолий Пахомов. Ранее Сергей Доморат занимал должность исполняющего обязанности руководителя управления по туризму и курортному делу, до этого работал в том же управлении на различных должностях с 2008 года.

По словам Анатолия Пахомова, первоочередной задачей, которая стоит перед новым руководителем, является подготовка сочинских пляжей к новому курортному сезону, заключение договоров с арендаторами и контроль за их деятельностью, сообщает пресс-служба администрации города Сочи.