Водители привели «Сочиавтотранс» на грань банкротства Предприятие работает в убыток из-за низкой собираемости платы за проезд в автобусах

Предприятие МУП «Сочиавтотранс», которое занимается на курорте автобусными перевозками, находится на грани банкротсва. Об этом на сегодняшней планерке в администрации города Сочи сообщил мэр города Анатолий Пахомов. По мнению градоначальника, причина плачевного положения дел в сфере городских пассажирских перевозок, в низкой собираемости денег за проезд в автобусах: место плановых 3,5 млн рублей собирают едва ли 1,5 млн. Все потому, что в сочинских автобусах нет практики выдачи проездных документов (билетов), и неучтенные средства попросту уходят в карман водителю. Также часть вины за плачевную ситуацию, в котором оказался основной сочинский перевозчик, лежит на департаменте экономики, вовремя не предпринявший меры по предотвращению убытков предприятия.

В настоящий момент зарплата водителям МУП «Сочиавтотранс» выплачивается за счет бюджетных дотаций, также за счет городской казны будет выплачен долг предприятия перед пенсионным фондом, который в настоящий момент составляет около 200 млн рублей и должен быть погашен до февраля.

Глава администрации Сочи заявил, что банкротства предприятия перед Кубком Конфедераций, основным перевозчиком которого является МУП «Сочиавтотранс», городские власти не допустят. А в отношении руководителей компании и сотрудников департамента экономики будет инициирована проверка, которая выявит причины неэффективности их работы.

Возможно, проблему сможет решить введение в Сочи безналичного расчета за проезд в общественном транспорте, которую, как ранее писал "Сочи Экспресс", намерены вскоре ввести на городских маршрутах.