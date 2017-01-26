Сегодня в Сочи: основные события 26 января В четверг на курорте покажут фильмы лондонского анимационного фестиваля и моноспектакль памяти Высоцкого

Автор фото: rodinakino.ru

Сегодня в нашем городе стартуют показы фильмов из национального и международного конкурсов фестиваля LIAF, который проходил в Лондоне со 2 по 12 декабря 2016 года. Для российских показов из британского конкурса отобраны три работы молодых авторов – «Космос Алана», «Путь без начала и конца» и «Слегка серый». Эти работы принадлежат к нарративной (повествовательной) анимации, создают живые образы, задают важные вопросы и экспериментируют с техникой. Из международного конкурса отобраны работы из Венгрии, США, Германии, Бельгии. Показы будут проходить в кинотеатре «Люксор» до 1 февраля.

В четверг на сцене Зимнего театра будет представлен музыкально-поэтический моноспектакль Вадима Радомысльского «Исповедь в четыре четверти пути». Известный поэт, автор песен, актер, режиссер, литератор и педагог представит на сочинской сцене стихи, песни и размышления, выстроенные в единую смысловую композицию. При этом Радомысльский считает Высоцкого человеком, который повлиял на его судьбу и поэтому Высоцкий является отправной точкой повествования. В ходе спектакля можно будет услышать голос Высоцкого, встроенный в ткань спектакля посредством фрагментов его песен и фраз, выхваченных из контекста спектаклей с его участием. Спектакль регулярно идет на театральных площадках Москвы и Санкт-Петербурга с 2010 года и включен в репертуар Театра на Таганке. Начало спектакля в Зимнем театре в 19:30.

Также сегодня в нашем городе будет проходить муниципальный этап краевых соревнований допризывной молодежи по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. Соревнования будут проходить в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Святое дело – Родине служить!». В мероприятии примут участие учащиеся школ и профессиональных училищ города Сочи. Соревнования будут проходить с 11:00 до 14:00 в МОБУ СОШ № 24 по адресу: ул. Цветной бульвар, 40.

В четверг на курорте синоптики обещают малооблачную погоду, вероятность небольшого дождя есть только ранним утром, в течение дня осадков не ожидается. Воздух прогреется максимум до +4 градусов, в ночные часы столбик термометра опустится до -2 градусов.