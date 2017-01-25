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Лондонский фестиваль анимации представит в Сочи экспериментальную мультипликацию Сочинские зрители смогут посмотреть работы авторов со всего мира, выполненные в различных техниках

В четверг в Сочи состоится премьера фестивальной программы Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF. Вниманию сочинских зрителей будет представлено 12 короткометражных работ, снятых в 2016 году режиссерами из Великобритании, Бельгии, Германии, Венгрии, США, России в различных техниках и жанрах. По словам директора фестиваля LIAF Нэга Владермерски, зрители смогут получить представление об альтернативной анимации, увидев работы с использованием техник рисунка на бумаге, стекле, коллажах и скульптуре, кукольные и абстрактные истории.

Традиционно за награды фестиваля на равных борются именитые и начинающие авторы, поэтому его итоговая программы выглядит неизменно провокационно и разнообразно.

«Задача Лондонского международного анимационного фестиваля представлять весь спектр творческой анимации, демонстрировать, что анимационное кино – кино для всех», - подчеркивает Нэг Владермерски.

Премьерный показ программы LIAF в Сочи состоится в четверг 26 января в кинотеатре «Люксор» в 20:30.