Отключения света в Сочи: полный список улиц В четверг на курорте без света останутся дома по улицам Островского, Воровского, Курортному проспекту и ряд поселков

В связи с плановым ремонтом электрооборудования 26 января с 8:00 до 17:00 в Сочи без света останутся жители домов №1 по улице Островского, №1 по улице Воровского, №№4,6 по Курортному проспекту, №№ 3, 3/3 по улице Навагинская, № 10 по улице Карла Либкнехта, № 5/7 в переулке Островского, в здании ЗАО Банк «ВТБ», магазине «Мелодия», на улицах Ноябрьская, Приречная, Кошмана, Кубанской, Нагорная, Лучевая, Мира, Чкалова, 8 Марта, Персиковая, Динская, Новопопокровская, переулке Октябрьский, на базовой станции МТС в поселке Солохаул, улице Русской в поселке Верхне-Русское Лоо, на улице Волковских партизан в поселке Третья Рота, улице Мичурина в селе Каштаны, в поселках Красных Ветеранов, Серебряный Родник, на вертолетной площадке, в СКБ «Ромашка», С/Т «Урожай» в селе Верхний Юрт.

С 9:00 до 17:00 не будет света на улицах Армавирская, Ленинградская, Известковая, Барановском шоссе, в селе Пластунка (ЖСТ «Каштан»), на улице Славы в поселке Сергей Поле, улице Братьев Еремян в поселке Васильевка, на улице Надежная в поселке Волковка.

С 10:00 до 17:00 без света останется улица Береговая.

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.