В море у берегов Сочи взорвали бомбы (ФОТО, ВИДЕО) Найденные на дне авиабомбы времен ВОВ были ликвидированы специалистами МЧС









Три неразорвавшиеся авиабомбы времен Второй мировой войны были уничтожены взрывами у берегов Сочи вчера, 25 января. Специалисты МЧС приняли решение подорвать снаряды прямо на дне моря, так как их транспортировка через густонаселенные районы города была потенциально опасной для жителей.

Перед проведением работ были предприняты все необходимые меры безопасности —выставлено оцепление катеров ЮРПСО МЧС, при содействии полиции оцеплена береговая полоса, на время прекращено судоходство в данном районе, предупреждены соответствующие городские службы и аэропорт Сочи.

Чтобы не повредить самолет, который был признан исторической ценностью, перед уничтожением снаряды отбуксировали на 350 метров от места находки параллельно берегу от Адлера в сторону Хосты. Для этого на боеприпасы были прикреплены стропы, затем бомбы подняли над грунтом при помощи пневматических понтонов и под водой транспортированы к месту подрыва, где были укреплены. Затем на них был помещен накладной заряд и бомбы взорвали, рассказывает начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ Константин Мельник. После уничтожения бомб место события было обследовано водолазом, который убедился в том, что все бомбы уничтожены и остатков взрывчатых веществ на дне моря не осталось.

Эта опасная операция у берегов Сочи была проведена при участии специалисты группы подводного разминирования части пиротехнических и специальных водолазных работ Специализированного отряда Главного управления МЧС России по г. Севастополь, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как писал ранее «Сочи Экспресс», американский бомбардировщик и три неразорвавшиеся авиационные бомбы были найдены в 800 метрах от берегов Сочи в напротив аэропорта Адлера во время поисковых работ на месте крушения самолета Министерства обороны Ту-154.