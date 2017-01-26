В Сочи будут судить мужчину, зарезавшего автослесаря Убивший 40-летнего рабочего сочинец в настоящий момент находится под стражей

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В Сочи завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении 39-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве 40-летнего работника автосервиса.

По данным следствия, 40-летний разнорабочий жил в селе Казачий Брод в вагончике на территории автосервиса на улице Краснофлотской, где он работал. Там же, по соседству проживал подозреваемый, который утром 12 ноября 2016 года пришел в автосервис, где между ним и рабочим произошел конфликт, в один из моментов которого 39-летний местный житель нанес удар ножом в грудь оппоненту. Мужчина скончался, его тело обнаружили соседи, которые и сообщили о происшествии в полицию.

Подозреваемый был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». В настоящий момент злоумышленник находится под стражей, расследование уголовного дела завершено и материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.