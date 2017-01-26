Желающих взять в аренду пляж в Сочи ждут в городской администрации Ознакомиться с доступными пляжами и подать заявку можно будет 31 января

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Администрация города Сочи объявила о старте приема заявок от потенциальных арендаторов городских пляжей. Предприниматели, которые хотят поучаствовать в конкурсе и получить право на время завладеть участком береговой полосы и собирать с отдыхающих плату за зонты, шезлонги и качели, могут 31 января к 14:30 прийти в городскую администрацию, в кабинет 118. Здесь состоится заседание конкурсной комиссии под председательством главы администрации Анатолием Пахомовым, презентация доступных пляжных территорий и стартует прием заявок от потенциальных арендаторов. Заявки будут приниматься 30 дней, итоги конкурса арендаторов подведут 1 марта. Чтобы повысить шансы получить на сезон пляж, необходимо выполнить все требования по благоустройству и безопасности, созданию соответствующей инфраструктуре, доступной среды и гарантировать установку качественного пляжного оборудования.

Чтобы стать участником совещания, заявку нужно подать до 13:00 30 января по телефону 8(938) 466 08 86.