В Сочи приедут яки на мотоциклах В Сочинском цирке стартует новая программа с участием яков

С 28 января на арене Сочинского цирка будет представлена новая программа с участием народного артиста Виталия Тихонова и его сына Виктора Тихонова. Сочинцы и гости города смогут побывать на «Бизон-шоу», где главными героями представления станут дрессированные яки на мотоциклах. Копытные продемонстрируют зрителям свое виртуозное владение техникой, а веселые клоуны не дадут заскучать. Также в программе жонглеры, акробаты и многое другое.

Увидеть новую программу можно будет до 26 февраля, выступления будут проходить по субботам и воскресеньям, начало в 16:00.

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