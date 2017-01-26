Борт вернулся в аэропорт «Внуково», из пассажиров никто не пострадал

Финал Кубка России по футболу может пройти в Сочи в начале мая Виталий Мутко сообщил о планах по проведению финала футбольного сезона в Сочи

Автор фото: fckrasnodar.ru

Финальный матч Кубка России сезона 2016/2017 Российский футбольный союз планирует провести в Сочи на стадионе «Фишт». Известны также и предварительные даты проведения матча. Игра должна состояться в первых числах мая, сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на вице-премьера РФ, президента РФС Виталия Мутко.

«Пока на сегодня мы рассчитываем, что финал Кубка России пройдет в Сочи (на стадионе «Фишт»). Мы 28 марта сыграем там с Бельгией, потом там пройдет турнир «Кубанская весна», а потом - финал Кубка. Склоняемся к Сочи (для проведения финала Кубка). Планируем провести матч 1-3 мая», - цитирует информагентство своего собеседника.

Напомним, ранее стало известно, что первым матчем на реконструированном стадионе «Фишт» станет товарищеская встреча сборных России и Бельгии, которая запланирована на 28 марта.