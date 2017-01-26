В Сочи парень избил врачей скорой, которые оказывали ему помощь Результат – сотрясение мозга у врача и сломанное медицинское оборудование

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В Сочи сотрудники скорой подверглись нападению неизвестного, которому они пытались оказать медицинскую помощь. Мужчина, потерявший сознание по неназванной причине, очнулся во время реанимационных мероприятий, пнул ногой в голову одного из врачей и разбил медицинское оборудование, установленное в скорой, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на начальника управления здравоохранения администрации города Сочи Марину Вартазарян.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, полицейским удалось установить личность и задержать нападавшего. Им оказался 27-летний житель Сочи, который, по предварительным данным, мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Обстоятельства происшествия выясняются.