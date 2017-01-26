Сегодня ночью в Сочи ожидаются заморозки Минусовая температура ночью и утром будет сохраняться до середины следующей недели

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Синоптики обещают возвращение в Сочи заморозков: уже сегодня ночью температура воздуха на курорте опустится до -2 градусов Цельсия, такой же она останется и в пятницу утром. Минусовая температура ночью, вечером и утром будет наблюдаться на курорте вплоть до понедельника 30 января, в воскресенье в первой половине дня возможен мокрый снег. А уже во вторник начнет теплеть: если 31 января средняя дневная температура составит +2 - +4 градуса, то уже в среду вечером потеплеет до +6, а в воскресенье 4 февраля температура поднимется до +10 градусов, обещают синоптики.