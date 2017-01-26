В Сочи горе-грабители пытались вскрыть квартиру, в которой находилась хозяйка Двоих подозреваемых уже задержали

Автор фото: http://sheriff.com.ua/

В дежурную часть отдела сочинской полиции поступило заявление от женщины, которая рассказала о том, как двое неизвестных ей мужчин пытались проникнуть в её квартиру средь бела дня. В краже остановила их только сама хозяйка.

Женщина находилась в своей квартире, как вдруг услышала странные звуки, доносящиеся с лестничной площадки. Она решила выйти, чтобы выяснить, что там происходит. Но она даже не успела подойти к двери, как та сама по себе отворилась, а на пороге стояли двое неизвестных. Мужчины явно не ожидали застать хозяйку дома, поэтому сразу же убежали. Однако потерпевшая успела запомнить их внешний облик.

На заявление в квартиру к женщине приехали сотрудники полиции. Они установили, что дверь была открыта при помощи ключа, который злоумышленники тщательно подобрали к замку. После осмотра места происшествия они составили ориентировку и в скором времени подозреваемые уже были задержаны. Ими оказались двое мужчин, один из которых 30-летний ранее судимый местный житель, а второй - 34-летний гражданин Абхазии. Женщина узнала в них горе-грабителей.

В отношении задержанных уже возбудили уголовное дело по 3 части статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу», сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи. Теперь им грозит тюремный срок до 6 лет.