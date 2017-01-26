В Сочи создана муниципальная казачья дружина Цель создания организации – помощь в обеспечении порядка во время массовых культурных и спортивных мероприятий

Муниципальная казачья дружина учреждена в Сочи, в ее состав вошел 51 казак. Идея создания подобной структуры возникла в связи с необходимостью дополнительной поддержки сил правоохранительных органов при обеспечении порядка и безопасности во время проведения массовых культурных и спортивных мероприятий, которые предстоит принимать курорту.Финансироваться деятельность дружины будет из городского бюджета.

Кроме того, в Сочи начали действовать дружины выходного дня, в составе которых казаки следят за порядком в городе в пятницу, субботу и воскресенье. Всего в настоящий момент в городе на официальной службе состоят 238 казаков, еще 200 оказывают поддержку правоохранительным органам на общественных началах.