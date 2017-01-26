Жители одного из районов Сочи остаются без водоснабжения вторые сутки
Авария на магистральном водоводе в районе улицы Гастелло в Сочи полностью не ликвидирована до сих пор. Без водоснабжения уже вторые сутки остаются жители ГСК «Таврия» и нескольких домов по улице Гастелло. Сообщается, что ремонтные работы продлятся до 20:00 четверга 26 января. «Сочиводоканал» организовал подвоз воды для жителей оставшихся без водоснабжения улиц.
Как ранее сообщал «Сочи Экспресс», прорыв водовода 600 мм на улице Гастелло в Адлерском районе произошел около 11:30 в среду 25 января. Ликвидацией аварии вчера занимались 12 человек и 3 единиц специальной техники.