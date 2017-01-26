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Жители одного из районов Сочи остаются без водоснабжения вторые сутки Прорыв водовода на улице Гастелло не ликвидирован до сих пор

Авария на магистральном водоводе в районе улицы Гастелло в Сочи полностью не ликвидирована до сих пор. Без водоснабжения уже вторые сутки остаются жители ГСК «Таврия» и нескольких домов по улице Гастелло. Сообщается, что ремонтные работы продлятся до 20:00 четверга 26 января. «Сочиводоканал» организовал подвоз воды для жителей оставшихся без водоснабжения улиц.

Как ранее сообщал «Сочи Экспресс», прорыв водовода 600 мм на улице Гастелло в Адлерском районе произошел около 11:30 в среду 25 января. Ликвидацией аварии вчера занимались 12 человек и 3 единиц специальной техники.