Сегодня в Сочи: основные события 27 января В пятницу в Сочи вспомнят об освобождении от фашистской блокады, пройдет концерт, хоккейный матч и конференция учащихся

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Сегодня в нашем городе отметят День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь памятной даты глава курорта проведет торжественный прием, на который будут приглашены ветераны-блокадники, воспитанники военно-патриотических клубов и городская общественность. Прием пройдет 10:00 в Музее истории города. Кроме того, акции памяти пройдут и в других районах города: 26 января в 14:00 в РДК Центрального района и в 10:00 в кинотеатре «Комсомолец» Адлерского района, а 27 января в 13:00 в СОШ № 99 Лазаревского района.

Также сегодня в нашем городе начнется XVII городская научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в науку». В конференции примут участие дошкольники, учащиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций, обучающиеся центров дополнительного образования, а также представители вузов, педагоги, ученые и родители. Открытие конференции состоится сегодня в 12:30 в актовом зале гимназии №1, проходить мероприятие будет до 28 января.

Конец рабочей недели порадует любителей классики – в Зале органной и камерной музыки пройдет концерт «Великие романтики: Шуберт и Шопен». В программе музыкального вечера выступит выдающийся пианист современности, солист Московской государственной академической филармонии Михаил Лидский в сопровождении Сочинского симфонического оркестра. В этот вечер прозвучат следующие произведения - симфония № 9 до мажор «Большая», увертюра «Розамунда» Франца Шуберта и концерт № 1 для фортепиано с оркестром ми минор Фредерика Шопена. Начало концерта в 19:00.

В пятницу продолжатся встречи хоккейного клуба «Сочи» в рамках очередной домашней серии. На этот раз сочинской команде предстоит игра с одним из лидеров западной конференции – московским ЦСКА. Встреча традиционно будет проходить на арене дворца спорта «Большой», начало матча в 19:30.