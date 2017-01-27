Присяжные оправдали подозреваемых в убийстве бизнесмена в Сочи
Накануне в Краснодаре состоялось судебное заседание по делу об убийствах владельцев сочинского кафе «Аква-Хаус» Эдуарда Кагосяна и Тимура Мамулии, которые произошли в 2010 и 2012 годах. Суд присяжных, выслушав доводы обвинения, счел доказательства вины Дениса Мурдалова и Темура Матуа недостаточными, основанными лишь на показаниях одного из свидетелей, которого ранее также подозревали в причастности к убийству. Ни оружие, из которого были убиты бизнесмены, ни одежда, ни транспортные средства, на которых к месту преступления подъехали убийцы, так и не были найдены.
После оглашения оправдательного приговора Темура Матуа освободили из-под стражи в зале суда, Денис Мурдалов остался отбывать заключение по обвинению в другом преступлении, пишет «Коммерсантъ».
Как сообщалось ранее, Дениса Мурдалова подозревали в том, что он был исполнителем заказного убийства совладельцев кафе «Аква-Хаус» Эдуарда Кагосяна, которое произошло 26 октября 2010 года, и Тимура Мамулии, которое случилось 1марта 2012 года. При этом Темур Матуа проходил по делу как сообщник. Оба убийства произошли по одной и той же схеме – преступники подъезжали к кафе в первом случае на мотоцикле, во втором на двух мопедах, затем расстреливали бизнесменов, находившихся в кафе. При этом заказчики убийств так и не были найдены. В настоящий момент данное дело осталось без подозреваемых.
Власти Греции выдали российским следователям предполагаемого лидера преступной группировки, промышлявшей заказными убийствами. Среди жертв преступников оказался 31-летний крупный бизнесмен Эдуард Кагосян по кличке Карась. Он входил в ближайшее окружение "короля русской мафии" Деда Хасана.
"Из Греции экстрадирован Петр Пинчук, который подозревается в организации заказного убийства. Сегодня в сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН России мужчина был доставлен в Москву", - сообщила в понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как полагают сотрудники полиции, в 2010 году Пинчук "подготовил и организовал убийство крупного бизнесмена, который владел десятью различными коммерческими предприятиями, в том числе строительными и охранными фирмами, а также гостиничным бизнесом и предприятиями общественного питания". В октябре 2010 года киллеры, нанятые организатором, подъехали на мотоцикле к одному из кафе в Сочи, где в тот момент находился предприниматель. Они расстреляли жертву из пистолета-пулемета и скрылись с места происшествия, говорится в сообщении МВД.
"По прибытию в Россию подозреваемого Петра Пинчука планируют допросить еще по нескольким уголовным делам, связанным с заказными убийствами, совершенными в Сочи", - добавили в полиции.
Как ранее писала пресса, Петра Пинчука подозревают в причастности к дерзкому убийству 31-летнего Эдуарда Кагосяна по кличке Карась. Он был застрелен около 9:30 26 октября 2010 года в кафе "Аква-Хаус", расположенном на улице Чебрикова. Свидетелями преступления стали посетители заведения.
Киллеры выпустили в жертву около 20 пуль. Три из них ранили Кагосяна в область грудной клетки и живота, повредив кишечник и печень. Потерпевший был госпитализирован в МУЗ Сочи "Городская больница N4", где от полученных ранений скончался.
Ранее сообщалось, что Кагосян был владельцем ряда магазинов и кафе в Сочи. Кроме того, он входил в ближайшее окружение влиятельнейшего вора в законе Аслана Усояна (Деда Хасана) и выполнял его поручения, связанные с бизнесом. В частности, он был "смотрящим" в Сочи за ресторанами, которые принадлежат Усояну.
Сам Хасан в том же 2010 году пережил покушение в Москве, а спустя три года он был убит в столице снайпером. По одной из выдвигавшихся версий, покушение 2010 года на Усояна могло быть связано с борьбой за строительные откаты в Сочи, где в то время шла активная подготовка к Олимпиаде-2014.
Отметим, что 1 марта 2012 года в том же кафе "Аква-Хаус" на Чебрикова был застрелен еще один человек. Убийцы, вооруженные пистолетами с глушителями, вновь действовали с особой дерзостью и по аналогичной схеме. Они убили жертву на глазах у других посетителей и скрылись на мопедах.
На этот раз жертвой преступников стал друг и родственник убитого двумя годами ранее Кагосяна Тимур Мамулия, сообщало информагентство "Сочи Экспресс". Второе убийство также организовал житель Сочи Петр Пинчук, полагают следователи.
22 марта 2012 года на улице Воровского в Сочи была расстреляна 57-летняя предпринимательница Лиана Сырцова (тёща Карася). Как писало издание "Блог Сочи", поначалу эти дерзкие преступления практически не расследовались. Но после публикации статьи "Дагестанская мафия в Сочи", вышедшей на фоне активной подготовки к Олимпиаде, глава СК РФ Александр Бастрыкин лично распорядился провести проверку. В итоге удалось выйти даже на заказчиков совершенных убийств, а также предотвратить покушение на сына или дочь Сырцовых. Их преступники хотели убить на кладбище в канун годовщины смерти Эдуарда Кагосяна.
В ходе расследования были выявлены "оборотни в погонах". Бандитам помогал один из сотрудников СК РФ. Он предупредил Пинчука и его сообщников о готовящихся арестах, после чего фигуранты уголовного дела скрылись за рубежом.
По информации прессы, после расстрела Лианы Сырцовой следователи арестовали некоего Андрея Чолокяна, но в тот же день он был отпущен. По неподтвержденной информации, за освобождение фигуранта была дана взятка в 2,5 миллиона рублей. Позднее Чолокян был объявлен в розыск.
Предполагаемым заказчиком убийств является Роман Гусейнов, сводивший личные счеты с семьей Сырцовых. Его троюродный брат Салих Гасанов выполнял роль посредника, передававшего деньги. А Пинчук находил исполнителей. Причем в убийствах Кагосяна и Мамулия участвовал один и тот же человек - сочинский чеченец Денис Мурдалов.
Мотоциклы и оружие бандитам поставлял житель Адлера Владимир Зверев, считают следователи. В ходе задержания у Зверева был найден пистолет, из которого застрелили Эдуарда Кагосяна.
Пинчуку инкриминируют п. "а", "е", "ж, "з" ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух человек, совершенное группой лиц по найму, общеопасным способом"), ч. 1, 2 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия, в том числе совершенный организованной группой"). О задержании подозреваемого в Греции стало известно в 2014 году. Тогда же сообщалось о поимке его 41-летнего сообщника в Латвии. Речь шла об уроженце Абхазии, которому инкриминировали ч. 5 ст. 33 п. "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Пособничество в убийстве, совершенном группой лиц по найму, общеопасным способом").
Ранее пресса также писала, что дагестанцу Гусейнову якобы покровительствовал его земляк и родственник Тайгиб Тайгибов, работавший в УВД Сочи. "На сегодняшний день клан Тайгибовых - Гусейновых распустил свои щупальца во всех структурах города. Семья мафиози имеет деньги, своих бандитов, полицейских, судей и продолжает управлять Сочи", - говорилось в статье "Дагестанская мафия".
В 2010 году Гусейнов и Пинчук устроили стрельбу на пляже "Маяк". Тогда ранения получили несколько человек, а нападавшие и их охрана "спокойно сели в джипы и уехали".