Присяжные оправдали подозреваемых в убийстве бизнесмена в Сочи Вину Дениса Мурдалова и Темура Матуа не удалось доказать, один из подозреваемых был освобожден в зале суда

Накануне в Краснодаре состоялось судебное заседание по делу об убийствах владельцев сочинского кафе «Аква-Хаус» Эдуарда Кагосяна и Тимура Мамулии, которые произошли в 2010 и 2012 годах. Суд присяжных, выслушав доводы обвинения, счел доказательства вины Дениса Мурдалова и Темура Матуа недостаточными, основанными лишь на показаниях одного из свидетелей, которого ранее также подозревали в причастности к убийству. Ни оружие, из которого были убиты бизнесмены, ни одежда, ни транспортные средства, на которых к месту преступления подъехали убийцы, так и не были найдены.

После оглашения оправдательного приговора Темура Матуа освободили из-под стражи в зале суда, Денис Мурдалов остался отбывать заключение по обвинению в другом преступлении, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщалось ранее, Дениса Мурдалова подозревали в том, что он был исполнителем заказного убийства совладельцев кафе «Аква-Хаус» Эдуарда Кагосяна, которое произошло 26 октября 2010 года, и Тимура Мамулии, которое случилось 1марта 2012 года. При этом Темур Матуа проходил по делу как сообщник. Оба убийства произошли по одной и той же схеме – преступники подъезжали к кафе в первом случае на мотоцикле, во втором на двух мопедах, затем расстреливали бизнесменов, находившихся в кафе. При этом заказчики убийств так и не были найдены. В настоящий момент данное дело осталось без подозреваемых.