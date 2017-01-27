Разыскиваются родные летчика, останки которого найдены в Сочи Младший лейтенант Николай Тимофеевич Пирогов, погибший в начале ВОВ, до сих пор считался пропавшим без вести

Автор фото: Пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.

Останки летчика были найдены в Сочи между поселками Вардане и Нижняя Хобза рядом с обломками самолета времен Великой отечественной войны. Поисковым отрядом был обнаружен номер двигателя самолета, поэтому удалось установить его происхождение и личность погибшего. По полученным сведениям, самолет Пе-2 № 17-84 в 1942 году находился в составе 40-ого авиаполка пикирующих бомбардировщиков 63-й бомбардировочной авиабригады ВВС Черноморского флота. Летчик, останки которого были найдены рядом с самолетом, — младший лейтенант Николай Тимофеевич Пирогов 1914 года рождения, стрелок-бомбардир, штурман, который погиб, прикрывая сторожевой корабль «Шквал», который доставлял груз в осажденный Севастополь.

В настоящий момент разыскиваются родные погибшего. Известно, что его жена, Анастасия Алексеевна Пирогова, и двое сыновей Виктор и Борис были эвакуированы в феврале 1942 года. Также у летчика была родная сестра, Валентина Тимовеефна Пирогова ( Козина) 1921 года рождения, которая после войны жила в городе Шебекино Курской (сейчас Белгородской) области, сообщает портал «Кубань24» со ссылкой на пресс-службу УФССП по Краснодарскому краю.