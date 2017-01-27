Администрация Сочи не советует покупать квартиры в ЖК «Люксембург» Данное здание признано объектом незаконного строительства, на участок наложен арест

Очередной факт незаконного строительства выявлен администрацией города Сочи. На этот раз речь идет о ЖК «Люксембург», построенном на садовом участке площадью 1733 кв.м с кадастровым номером 23:49:0301004:2722, который расположен в Хостинском районе Сочи, на землях с/т «Фронтовик». Трехэтажный дом построен на площади 300 кв.м с нарушением правил землепользования, без проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории. На данный участок по требованию суда был наложен арест. При этом продажа квартир в этом доме продолжается. Городская администрация предупреждает покупателей недвижимости о риске вложения средств в данный объект недвижимости, который может пойти под снос. Кроме того, обращает внимание, что инфраструктура района не соответствует требованиям многоэтажного строительства, а городские службы не обязаны подключать этот объект к городским коммуникациям и проблемы с водой, электричеством, газом владельцам жилья придется решать за свой счет.

Как ранее писал «Сочи Экспресс», также статус незаконных объектов за последние два месяца получили ЖК на Нижнеимеретинской, ЖК «Известия», ЖК на Медовой, ЖК «Майами», ЖК «Восточный замок».

С полным списком домов, признанных объектами незаконного строительства, можно ознакомиться на сайте администрации города Сочи.